PILDID ⟩ Üllatav vaatepilt: metsast saab juba korraliku saagi kukeseeni!

Facebooki gruppi «Eestimaa seened» postitatud piltidel pole üksikud kukeseened, vaid neid on lausa lademetes.

Kukeseent võib pidada eestlase üheks lemmikseeneks, mida on hea nii kastmesse panna kui ka purki marineerida.

Seenehuvilised teavad, et kukeseeni leiab üldjuhul mõnusast päikeselisest männikust, kuid sage seeneline Tõnu Valdma korjas neid hoopiski kaasikust, suurte sõnajalgade alt.

Männimets on Tõnu jutu järgi seente jaoks veel liiga kuiv. Sealt soovitab ta vaadata pigem suve teises pooles. «Vaatamata põuale olid seekord seened üllatavalt suured ja värsked, ei olnud kuivanud,» on mees õnnelik, et suur kuumalaine seentele liiga ei teinud.