PÜSS HÄDAS ⟩ Austerlanna on nii kuum, et ei saa isegi arstipalatis meestest rahu

29-aastane austerlanna teenib leiba modellitöö ja OnlyFansiga, kuid lihtne teenistus pole ainus, mis kauni välimusega kaasas käib. Hawk väidab, et talle lüüakse külge lausa 20 korda päevas, vahendas Daily Star .

«Ma üritan nendega kena olla, aga 99 protsenti ajast paneb see mu ebamugavasse olukorda,» räägib kaunitar lähenemiskatsete kohta.

Peamine mure seisneb selles, et külgelööjatest hõngub n-ö väikese riista energiat. «Paljud kutid on ülijärjepidevad ega anna alla. Mõnikord kui neile korvi annan, hakkavad nad ülbitsema ja muutuvad agressiivseks, ütlevad näiteks, et ma olen nagunii inetu,» kirjeldab Hawk.