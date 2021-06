SUUR MÕISTATUS ⟩ Kes paigaldas kontorisse kaamera, mis maksis Briti tervishoiuministrile töökoha?

Kaamera, mis tabas minister Hancocki ja ametniku Gina Coladangelo suudluse, on nüüdseks eemaldatud, vahendab SKy News . Olukorra teeb eriti imelikuks see, et kaamera oli ilmselt peidetud suitsuanduri sisse, vahendab The Times . Väidetavalt polnud Hancockil aimugi, et tema tegevust filmitakse.

Nüüdseks on juurdlust alustanud ka Scotland Yard ning valitsuse allikad on Briti ajakirjandusele öelnud, et ministri tööruumi paigaldatud kaamera on nende jaoks ennekuulmatu, vahendab Daily Mail. Olukord on pinev, sest Hancocki skandaal võib tähendada seda, et ka teiste Briti valitsusliikmete tegevust filmitakse nende tööruumides salaja. Täpselt pole veel teada, kuidas kaamera ministri kontorisse sattus.