TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ «Olin 6-aastane siis, see rippus taevas üleval üks pool tundi.» Kas eestlased usuvad ufodesse?

Elu24 tegi Balti jaamas tänavaküsitluse, mille käigus uurisime, kas tallinlased on näinud taevas tundmatuid objekte või olnud kontaktis millegi täiesti seletamatuga. Leidus neid, kellele jäi teema väga võõraks, kuid ka neid, kel oli jagada kõhedust tekitavaid kogemusi.

Reedel avaldatud üheksaleheküljelisest USA uforaporti vahearuandest selgus, et enamus 144 «ufojuhtumist» on leidnud aset viimase kahe aasta jooksul, kui USA merevägi kehtestas standardiseeritud aruandlusmehhanismi. Ühe juhtumi puhul oli lendobjekt õhus hõljuv õhupall. 143 juhtumit jäi aga selgitamata, sest väidetavalt polnud Pentagonil piisavas koguses andmeid, et neid põhjendada. Loe rohkem siit: USA UFORAPORT 〉 144 kummalisest juhtumist suudeti selgitada vaid ühte!