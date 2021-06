Naine jagab hiljuti meedias kajastatud skandaalide valguses inimestele mõned head näpunäited. «Kui sa tutvud ägeda inimesega, siis vaata esmalt kui palju on tal pikaajalisi sõpru. Kui neid ei ole, siis on hüüumärgikoht. Kui inimene läheb pidevalt oma kolleegide või sõpradega tülli ja ikka alati on lugu sama-need teised on halvad, teised teevad talle liiga ja käituvad temaga halvasti, siis run, Forrest, run!»