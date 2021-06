Helen Kõpp võttis väärtusetud mehed sihikule: ainult tema ütleb naisele sitasti!

Helen Kõpp nimetab teravkeelseid mehi, kes naisi solvavad, low value (väärtusetud - toim) meesteks. Naine tõdeb, et on ka omal nahal kogenud selliste meeste kommentaare ja need on jätnud oma jälje. «Jah, olen ise seda kogenud - ebakindlust suurendab kõvasti, kui madala väärtusega mees tuleb ütleb «sa rase v», «sul sünnitusest pekivolt», «sa paksuks läinud»,» meenutas naine öeldut.

«Psühholoogiliselt saanud sellise märkuse, hakkab inimene käituma viisil, et seda tulevikus vältida. Töötleb need "pekivoldid" ära, töötleb armid ära, ei julge isegi süüa või vastupidi - sunnib end sööma. Äärmuslikum näide on plastikakirurgia ette võtta ebakindluse tõttu,» kirjutas naine. Helen tuletab meelde, et see ei ole kuidagi naise süü, kui temasse on süstitud ebakindlust ning ta käitub vastavalt.

Naine jagas oma jälgijatega väikest mõtteharjutust. «Kas mees, kellele sa jagad oma armastust, ütleks sulle kunagi sitasti? Ei ütleks. Kas mees, kellesse sa armud, kommenteeriks koledal viisil su keha? Ei. Kas mees, kes sinuga lapsi soovib, viriseks, et uue elu ilmale toomine on su keha rikkunud? EI KUNAGI!» jutustas Helen.

Onlyfansitari sõnul üritavad mehed naiste väärtust rünnates enda oma upitada. «Teiseks, kui ta päriselt on nii loll ja arvab, et normaalne punnis kõht on rase, siis ta vaeseke lihtsalt pole naisi kunagi paljalt näinud (v.a pornos, kus, nagu me teame, on naised võtetele tulles suure töö teinud kas ilukirurgia, meigi või õige nurga valimisega),» jätkas ta.