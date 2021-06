KURIOOSUM HIIUMAAL ⟩ Kajakarünnak lõppes kohalikule naisele luumurruga

Riina jaoks algas tänavune 5. juuni nagu tavaline päikseline laupäev, mis tõotas tulla hea. ​«Sõidan tihti rattaga, teen sporti ja liigutan end,» räägib meditsiinivaldkonnas töötav Riina. Saatusliku laupäeva hommikul mõtles ta, et teeb rattaga väikese tiiru, läheb pärast randa ujuma ja päevitama ning jõuab pärast ka koristada. Kodust ta aga paraku rattaga kaugele ei jõudnud. «Võib-olla jõudsin 60 meetri kaugusele kodust,» räägib Riina. Ehkki naise kohal tiirutas kajakaid, ei saanud ta üldse aru, et linnud teda ründavad. See jõudis Riinale kohle alles siis, kui kajakad teda pikeerima hakkasid, üks eest ja teine tagant. Kajakad karjusid, lendasid naise lähedalt mööda ning kergendasid end naise riiete peale.