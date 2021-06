HOIATUS ⟩ Ärimees Kristo Käärmanni nimi seoti vastiku viirusega

16. juunil võttis Facebookis sel teemal ka sõna dirigent ja laulja Valter Soosalu: «Juba mitu päeva lubavad sõbrad, et Kristo Käärmann toob finantsvabaduse kõikide eestlasteni. Kas teile on finantsvabadus juba kohale toodud või tuleb selleks veel kuskil mingi ankeet täita?» Poliitik Laine Randjärve sõnul on postitus tiirelnud Facebookis juba pikemat aega. «Minu meelest kestab see finantsvabaduse kuulutamine juba mitu kuud 😜 Sul alles mitu päeva,» naljatas ta.