KLÕPS ⟩ Beckhamite pojast ja tema kaunist kihlatust saavad lapsevanemad?

Näitleja Nicola Anne Peltz jagas Instagramis jäädvustus võtteplatsilt, kus tal on ees armas kõhuke. Mitmed fännid olid suures segaduses ja uurisid, kas tõesti on noorte perre sündimas õige pea laps. «See (beebikõht) on nii reaalne,» kirjutas üks. «Oh! Davidist saab vanaisa,» sõnas teine. Mitmed soovisid noorpaarile lausa õnne.

Kuigi see on vaid võttepäeval tehtud jäädvustus, siis tuleb tõdeda, et näitlejanna välimuse kallal töötanud meeskond on teinud head tööd ja jätnud väga usutava mulje. «Koht, kus ma olen õnnelik,» kirjutas Nicola, vihjates võtteplatsile. Kaunitar on ka tegev kirjanik, produtsent ja režissöör – multitalent!