Lauljatarist kallima peale häält tõstnud Shawn Mendes: see oli õudne!

Avameelse intervjuu käigus meenutas Shawn Mendes aega, kui ta kallima peale häält tõstis. Mees mõistis tänu olukorrale, et tal on hirm millegi ees, millest ta varem teadlik ei olnud. «Ma tõstsin ta peale häält ja ta sõnas: «Mulle ei meeldi, kui sa häält tõstad. Miks sa seda teed?»» meenutas laulja tulist vaidlust.

Muusiku sõnul võttis ta väga kaitsva hoiaku ja sõnas: «Ma ei tõstnud su peale häält.» Tagasi vaadates kinnitas Shawn, et nii see paraku tõesti oli, kuid ta on oma vigadest õppinud. «Ma tundsin, kuidas ta närbus ja mina see-eest kasvasin,» kirjeldas laulja. Ta mõistis aga kiirelt, et taoline käitumine ei ole tal loomuses. «Jumal küll, see on õudne! Ma kardan olla õel ja halb,» kirjeldas ta mõtteid, mis tol hetkel peast läbi käisid.