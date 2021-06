Kui Kanepiga mängis Vondroušova oma lemmikväljakukattel - liival, siis nüüd peab tšehhitar kohtuma endast edetabelis eespool asuva ja asetatud Eesti mängijaga muruväljakul. Selge see, et lähtepositsioon ei ole sama ja võib arvata, et Kontaveit teeb kõik selleks, et ajalugu ei korduks.