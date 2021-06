Facebook kustutas ära Imre Sooääre mõtteavalduse: minu postitus oli vihakõne vastane, mitte seda õhutav

Imre Sooäär kirjeldas kõnealust postitust, milles kirjutas naispeaministri mõnitamisest ja alandamisest parlamendis. Poliitiku sõnul sai mõtteavaldus üle 1300 laigi ja seda jagati üle 300 korra, kuid postitus kadus, kuna üks väidetavalt teadatuntud kaaskasutaja kaebas tehtud postituse peale, öeldes, et tegu on vihakõnega. Sooäär otsustas jätta aga nimed nimetamata.

«Minu postitus oli täielikult vihakõne vastane, mitte seda õhutav. See kutsus üles kõigi inimeste alandamise ja mõnitamise vastu seisma, sôltumata ilmavaatest või erakondlikust kuuluvusest,» sõnas mees. Oma seisukohta kaitses mees ka öeldes, et tuntud meediaväljaanded kajastasid tema postitust ja ometigi peatoimetajad selle läbi lasid.

«Ma palun teie abi, et nõuda Facebookilt minu postituse taastamist, koos kõigi teie kommentaaridega. Käesolevaga palun, et fb viivitamatult minu postituse taastab, kuna see ei õhutanud vihakõnet, vaid seisis selle vastu. See oli avaldatud inimliku kohtlemise kaitseks, mida me kõik väärime,» jätkas Sooäär ja kutsus inimesi üles poolehoidu üles näitama. «Kui sa arvad, et mu postitus oli tõesti viha õhutav, siis võid panna - 🥵» kirjutas ta.