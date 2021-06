ARMAS TEGU ⟩ Ariana Grande pakub inimestele miljoni dollari väärtuses teraapiat

Ariana Grande alustas koostööd vaimse tervise firmaga Better Help , kellega antakse ära miljoni dollari väärtuses terapeudi külastusi . Better Help pakub inglise keeles veebipõhiseid konsultatsioone nii noortele kui ka vanadele.

«Mõistan, et teraapia ei peaks olema saadaval vaid vähestele privilegeeritud inimestele, vaid ligipääs peaks olema kõigil. Olen teadlik, et see ei lahenda probleemi pikas perspektiivis, kuid teen seda lootuses, et saate teraapiat proovida ja see inspireerib teid. On okei küsida abi ja lasta lahti enesekriitikast, mis sellega kaasa käib,» kirjutas lauljanna lootuses, et võimalust ka kasutatakse.