Lugeja küsib: miks terve Tartu linn sõnniku järele haiseb?

«Täna, 29. juuli öösel umbes kella 00.00-00.30 paiku tekkinud Tartus Veeriku kandis rõske sõnnikuhais – nagu oleks tagasi vanaema lauta sattunud. Keegi teab, kust see tuleb või ongi iga-aastane teema?» küsib üks grupi «Märgatud24 Tartus» murelik liige.

Kommentaarides väidavad inimesed, et hais on seal iga aasta ja tulevat Rahinge lautade poolt. «Ilmatsalu ringist Rahinge poole on terve põld sitta täis veetud.»

Kohalikud kirjeldavad, kuidas terve linn oli haisuga täitunud ja aknaidki kodus lahti hoida ei saa.

«Käisin eile Raja tänaval nahaarstil, oma aega ukse taga oodata oli ka suht raske, see hais oli ka sinna jõudnud,» kurdetakse grupis.

Elu24 lugeja tundis haisu Ropka linnaosas. Tema sõnul oli see lämmatav ja meenutas lauta.

Anonüümseks jääda sooviv Tartu elanik aga ütles, et tema jäi haisust puutumata. «Kahjuks või õnneks mina mingit haisu tundnud pole, aga kuna ma elan kesklinnas, siis siin mingeid aedasid või muud sellist ka pole, et keegi mingi sõnnikuga oma lilli ei pruugi väetada.»

Tartu elanik ütles, et tema tunneb vahepeal oma kodus Alecoqi tehase õlleteo lõhnasid. «Vahepeal tuleb kuskilt, aga mingit sõnniku haisu või muud pole nagu tundnud. Võib-olla on kuskil Supilinnas, kus hipsterid väetavad oma taimi. Ropka üldse on mingi tööstuspiirkond, kes kurat seal elab?»

Elu24 küsis ka Tartu linnavalitsuselt, mis sellise lõhna linnas põhjustada võis ja nemad ütlesid, et linnavalitsuse keskkonnateenistus on pöördunud seoses aeg-ajalt leviva haisuga ka leskkonnaameti poole.