Harri Kingo ja Kirsti Timmeri vahel kiskus tuliseks: on Timmer üldse selgeltnägija?

Harri Kingo sõnul on Kirsti Timmeri öeldu küllaltki banaalne. Mehe sõnul võiks öelda kes tahes, et «ta tahab end puhtaks pesta teisi laimates» ja selleks pole vaja end selgeltnägijaks nimetada.

«On Timmer üldse selgeltnägija?» viskab Kingo õhku küsimuse ja põhjendab, miks ta selles sügavalt kahtleb. «Ta on ehk kusagilt raamatust vist ära õppinud kaartide tähendused. Et mitte päris mööda ennustada ja midagi siiski inimesele rääkida. Raamatutarkus on ju kena, aga näib, kõik ülejäänu on tema isikliku fantaasia vili,» kirjutas ta Facebookis. Ajakirjaniku sõnul ei saa seda aga paraku usaldada.

Aastaid tagasi olevat Kingo pakkunud selgeltnägijale, et läheb tema juurde ja paneb ta proovile. «Ta ei tea minu minevikust, olevikust ega tulevikust suurt midagi. Ehk vaid seda, mida olen kunagi ise ajakirjandusele endast ise rääkinud ja mis on niigi avalikult üldteada,» jutustas ta. Plaani käis ta välja suurest uudishimust selle vastu, kas Timmer paneb täppi milleski, mida teised ei tea.

Ka Timmer ei jäänud seepeale vaiki ja sõnas, et kellelegi ta end tõestama küll ei hakka. «Kui sa küsid, kus ja kuidas ma omandasin, siis pole millestki rääkida. Mul on sünniga antud see omadus, ma ei ole õppinud kusagil ja ei pea seda õpitavaks. Keegi ei saa õppida nägemist. See on vereliiniga antud,» kirjutas ta.