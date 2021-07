Hiiumaa endine rändpoodnik jageleb Selveriga: memmekesele suruti korvi aegunud jogurt!

Mõni päev enne jaanipäeva tegi Hiiumaa Selveri juhataja Krista Metsand avalikku Facebooki gruppi «Hiiumaa heaks» postituse, kus teatas, et rändkauplus läks rikki.

Hiiumaa Selveri juhataja postitus seoses rändpoega. FOTO: Kuvatõmmis Facebookist

Naise sõnul oli suure kuumalaine pärast bussil raskusi külmikutes temperatuuri hoidmisega, mistõttu kutsus ta poe kohe ringsõidult tagasi.

«Mõned külmikud täiesti töötavad, piima saab küll. Salongist leib ja soe vesi valida on okei, šokolaad ei kõlba aga muuks kui näomaalinguteks,» pakkus ta nostalgilise bussi klientidele välja võimaluse, et tagasiteel tehakse ikkagi mõned peatused hädavajaliku ostmiseks.

Tund aega hiljem täiendas Metsand aga postitust teavitusega, et rändkauplus ei tee enam ühtegi peatust, sest ülekoormusest läks bussil rihm katki. Kui enamik inimesi kirjutas positiivseid kommentaare ja elas bussile kaasa, siis endine töötaja samaga vastata ei suutnud.

Selveri rändkaupluses töötanud Ain O. on juba pikemat aega olnud tööandjaga sõjajalal ning olukorda on lahendatud isegi töövaidluskomisjonis. Seal saavutas ta enda sõnul poole sellest, mida taotles, kuid rohkem ta ei täpsustanud.

Juhataja postitust nähes ei suutnud ta aga mitte vaiki olla ja lajatas täie rauaga: «Kas siin on tegemist lohakusega? See rihma probleem ei tekkinud eile, vaid on olnud juba aastaid. Veidi jahedama ilmaga sõitsite varem ringi lõpuni, seejuures külmiku temperatuurid ei vastanud enam nõuetele. Tean omast käest, et varurihma olemasolul võtaks purunenud rihma asendamine maksimaalselt viis minutit.»

Sõnasõda Aini ja tema endise tööandja vahel läks nii tuliseks, et mees otsustas teha samasse gruppi ka ise postituse. Ta tunnistas, et poebuss on armas, nostalgiline ja paljudele vajalik. Seetõttu pidas ta ka õigustatuks kritiseerida ratastel vuravat poekest, mis on paljude kohalike südame võitnud.

Aini postitus Hiiumaa rändpoega seotud probleemide kohta. FOTO: Kuvatõmmis Facebookist

Oma postituses räägib ta sellest, et juba enne töölepingu sõlmimist nägi ta mõningaid puudujääke ning tegi juhatajale ka nende kohta ettepanekuid.

Enim jäi Aini postitusest silma see lõik, kus ta kirjeldab, mida ta proovipäevadel nägi. Väidetavalt oli tema koolitaja ehk teine teenindaja sokutanud jõuliselt ühe memmekese ostukorvi aegunud jogurti.

«Ta võttis allahinnatud jogurtipaki ja pakkus seda müügiks memmele, öeldes, et saab selle poole hinnaga. Klient ütles vastu, et ta ei joo jogurtit, mille peale juht omakorda vastas, et andku siis koerale. Seejärel surus ta jogurtipaki memmele korvi, teiste soovitud ostude juurde,» kirjutas Ain ning väitis, et mainis seda ka juhatajale.

Kas tõesti on olnud bussi hammasrihmaga juba varem probleeme?

Ain kinnitab, et tegi juba tööle asudes hammasrihma kohta märkusi ning oli isegi soovitanud rihmale kivide kaitseks katte panna. Mehe sõnul tema ettepanekuid tõsiselt ei võetud.

Ühel päeval läinudki Aini tööajal bussil hammasrihm katki.