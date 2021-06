Kas Arbo Tammiksaar sõitis noore pruudiga Odessasse suvitama?

Kõlakad filmirežissöör Arbo Tammiksaare ja teleprodutsent Tuuli Roosma lahkumineku ümber ei taha vaibuda. Juba möödunud sügisel sahistati, et armastatud telepere on lahku läinud, kuna Tammiksaart nähti hoopis teise naisega aega veetmas.

Kroonika teatel oli tegemist noore modelli Mona Brit Luuriga.

Veebruaris küsiti Roosmalt Äripäeva raadiosaates «Edukad naised», mis tema elukaaslase ja laste isa Arbo Tammiksaare suhtes toimub. Teleprodutsendi sõnul oli väidetav petmine vaid osa uuest saatesarjast.

«Reklaamitrikk. Meil on tulemas telesari «Tuuli Roosma mees», kus peategelane on Arbo, kes tahab oma eduka ja kuulsa naise varjust välja saada,» selgitas Roosma ning vihjas, et sarjast saab vastuseid nii ühele kui teisele küsimusele.

Salapärane pilt

Kuigi toona tundus, et võib kuulujutud lõpetatuks lugeda, äratab uusi kahtlusi Tammiksaare ja tema väidetava pruudi ühine pilt, mis on kirjade järgi tehtud Musta mere ääres Odessas. Elu24-le saabunud vihje kohaselt jagas pilti Mona Brit Luur, ehkki praegu seda enam tema Instagrami-loost ei leia.

Kuvatõmmiselt on siiski näha puhkuse meeleolus Tammiksaart, kes jalutab rõõmsalt mööda tänavat, kaunis modell käevangus. Pildi asukohaks on märgitud just Odessa, ehkki tegelikult võib see olla tehtud ka mujal, kuna vaatamisväärsusi või tänavasilte taustalt ei paista.

Elu24-le sõnas Tammiksaar, et ei viibi hetkel Odessas, kuid jättis vastamata, kas on seal hiljaaegu käinud. «Minu vanemad õpetasid mulle, et viisakad inimesed ei topi oma nina teiste asjadesse,» pahandas telemees küsimuse peale, kellega ta suve veedab.