Alari Kivisaar sattus piinlikusse olukorda: mõtlesin, et kas ma olen lolliks läinud!

«Epic fail (eepiline ebaõnnestumine), millega ma eile hakkama sain. Siiamaani veel mõtlesin, et kas ma hakkan sellest rääkima. See on kurb naljakas,» jutustas Alari Kivisaar SkyPlus hommikuprogrammis. Raadiohääl mõtiskles, et äkki peaks haiglasse minema. «Kas arst saab aidata? Probleem on selles, et vist ei saa,» tõdes ta.

Kivisaar meenutas juhtumit, kui vestluskaaslasega pikalt juttu ajama jäädi. Dialoogi käigus sai aga vestluskaaslane aru, et Kivisaar vist ei saanud aru, kes ta on. «Ega ma ei tunne, midagi on küll tuttavat siin näojoontes, aga tegelt ka,» tõdes ta, mõeldes samal ajal, et «kes see oli? kes see oli?».

Eile trehvas Kivisaar poes kokku vana tuttavaga. «Antud juhul ma teadsin, kellega ma räägin,» sõnas mees. Poest kodupoole sõites jäi aga raadiohääl mõtesse, et «pagan, midagin oli praegu valesti». Küsides tuttavalt küsimuse, sai ta pisut ootamatu ja kummalise vastuse. «Tuligi välja, et see inimene, kellega ma arvasin, et ma räägin, polnud tegelikult tema, vaid üks teine tuttav,» tõdes ta.

Mehe sõnul töötavat mõlemad inimesed laias laastus samas valdkonnas ja kumbki olevat ka pika habeme ette kasvatanud. «Mõtlesin jumal küll, kuidas niimoodi? Sõitsin koju ja mõtlesin, et kas ma olen lolliks läinud,» naeris Kivisaar.