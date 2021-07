Ed Sheeran esiklapse sünnist: olen tervislikum kui kunagi varem

Jutusaates « The Late Late Show » möödunud teisipäeval külas käinud Ed avaldas, mis elumuutusi on maailmakuulsa popstaari ellu toonud üheksa kuuse tütre sünd.

Ta tunnistas, et selle asemel, et kell kuus hommikul magama minna, ärkab ta kell neli. «See on suurepärane, mu päevad on struktureeritud. Teen igapäevaselt trenni ja olen tervislikum kui kunagi varem,» rääkis Ed.