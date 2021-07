NUNNU KLÕPS ⟩ Lauri Pedaja ja kallim Gethel mõtisklevad, kumma nägu on nende pisitütar

«Ta on nii Getheli nägu. Ei, ta on nii Lauri näoga,» kirjutas Lauri Pedaja ja tõdes, et see on viimasel ajal üks kuumemaid jututeemasid. «Kõik, absoluutselt kõik, 100 protsenti inimestest, kellega mina, Gethel ja Aria oleme kohtunud, on hakanud mängima mängu: Kelle näoga Aria on?» rääkis Lauri. Tema sõnul on sellest saanud justkui rituaal.

Esimese asjana soovitakse Lauri sõnul muidugi õnne, kuid siis hakkab pihta kädistamine Aria ümber. «Vaadatakse Ariat ülevalt ja alt, paremalt ja vasakult, eest ja tagant, ning siis hakatakse pakkuma, kumma moodi ta siis ikkagi on,» jutustas ta.

Lauri kirjeldas lühidalt ka tralli, mis pisitütre ümber käib. «Tal on Getheli nina. Ei, tal on Lauri nina. Tal vist ikka on Lauri suu. Ei ole, Gethelil oli väiksena täpselt selline suu. Aga kõrvad, need on küll Lauri omad jne,» meenutas ta arutelu, mis eelneb lõpliku otsuse tegemisele.

Isa sõnul on naljakas ka see, et tema lähedased näevad Arias rohkem teda, kuid Getheli omad vastupidi ema. Lauri sõnul ei käi aga nende vahel mingit võistlust, et kelle nägu siis tütar lõppude lõpuks on. «Meie oleme Getheliga täiesti surmkindlad, et Aria on enda näoga. Ta on siit-sealt küla pealt endale elemente laenanud, kuid päeva lõpuks on ta ikka Aria, mis Aria ja meie oleme tulemusega väga rahul,» ütles ta.

Ariale otsa vaadates mõtleb Lauri alatasa, kui armas pisitüdruk ikka on. «Temast tuleb nii ilus naine. Peaks vist kung fu trenni minema, et üks hetk, kui Arial peikad hakkavad külas käima, saaks need poisiklutid hoovilt minema peksta. Või siis peaks õppima kiiresti keevitama, et saaks Ariale varakult need raudtrussikud ära teha,» naljatas juuksur.