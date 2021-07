Eesti bikiinibränd esitleb värsket kollektsiooni selliste piltidega, et sõnadest jääb puudu. Paistab, et fotosessiooni jaoks on kokku kutsutud kodumaa kaunimad näkid.

Eestlanna tõmbas rannariiete brändi käima mullu koroonakevadel täiesti üksinda. «Mulle on alati meeldinud moemaailma telgitaguseid jälgida, mistõttu tundus loogiline, et mul on varsti ka oma riidebränd. Riietusega saab väljendada ja öelda ju nii palju!» räägib Marleen, kes disainib kõik tooted ise. Ideede elluviimisel on abiks kaks õmblejat. «Kvaliteet on minu jaoks ülioluline – mitte ükski bikiinipaar ei lähe enne müüki, kui olen selle oma range pilguga üle vaadanud,» ütleb Marleen.