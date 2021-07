ESIMENE BEEBIPILT ⟩ Johnny Deppi kõmuline eksabikaasa sai emaks

USA näitleja Amber Heard (35), keda paljud teavad Johnny Deppi (58) eksabikaasana, avaldas sotsiaalmeedias, et on saanud emaks.

«Mul on nii hea meel jagada teiega seda uudist. Neli aastat tagasi otsustasin, et tahan last. Tahtsin seda teha enda tingimustes,» kirjutas Heard.

Näitlejanna loodab, et peagi jõutakse mõistmiseni, et hälli jaoks ei ole abielusõrmust vaja. «Osa minust usub, et minu eraelu ei ole kellegi asi. Samas minu töö loomus eeldab, et võtan olukorra üle kontrolli.»

Heard avaldas, et tema tütar sündis 8. aprillil. «Tema nimi on Oonagh Paige Heard. Ta on mu ülejäänud elu algus,» lisas ta lõpetuseks.

Heardi rõõmusõnum tuleb kõigest mõned kuud pärast seda, kui tema eksabikaasa fännid nõudsid naise eemaldamist filmist «Aquaman 2».

Üle miljoni inimese on veendunud, et ka Heard peaks oma filmirolli kaotama, sest möödunud aasta teises pooles kaotas Depp ikoonilise filmirolli. Põhjuseks oli see, et Depp ei suutnud Briti kohtus laimuhagi järel vaidlustada naisepeksjaks sildistamist.