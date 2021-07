Elu24 külastas Stroomi ja Pirita randa, et uurida koeraomanikelt, kas ja kus rannas nad oma lemmikutega käivad ning mida arvavad sellest rannakülastajad.

Mitmed rannas viibijad tõdesid, et neil pole suurt midagi selle vastu, kui inimene oma lemmiku randa kaasa võtab, kui koeral hoitakse silma peal, loom on rihma otsas ja tema järelt koristatakse. Kuigi rannas ja ranna lähistel leidus päise päeva ajal koeraomanikke võrdlemisi vähe, tõdesid nad, et katsuvad siiski rahvarohketest rannaaladest hoiduda.