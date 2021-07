Soome Turu ülikooli arheoloog Satu Koivsto teatel on «šamaanimadu» umbes 4400 aastat vana ja tegemist on haruldase leiuga, teatab livescience.com.

Puidust uss on 53 sentimeetri pikkune ja 2,5 sentimeetri jämedune ning see on tehtud ühest puuoksast.