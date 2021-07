Röstris liha küpsetanud mehe kodu põles maha: kindlustus käkki täismahus ei hüvita!

Mehe sõnul soovis ta valmistada õhtuks veiseliha ja kartuleid. Selle asemel, et liha pannile panna või ahju tõsta, eksperimenteeris ta röstriga . Kui ta läks poodi kartulite järele, süttis röster põlema ning poetiirult naastes ootas meest ees leekides kodu, kirjutas NewsHub .

Kindlustusfirma poole pöördunud uusmeremaalane ja tema kallim said aga vastu pükse, kui lootsid kindlustuselt äparduse eest kopsaka summa saada. Mehele pakuti maja eest 418 000 dollarit, mis oli 200 000 dollarit vähem, kui paarike kodu eest soovis. Nende sõnul polnud see summa piisav, et uus kodu ehitada, ja nad otsustasid asja edasi kaevata.