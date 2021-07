Merilin Mälk on noor, 20-aastane lauljatar, kes saavutas 2018. aastal «Eesti otsib superstaari» saates kolmanda koha. Ta on ehtne saare neiu, kes on sündinud ja kasvanud Saaremaal. Muusika on toonud Merilini aga pealinna, kus ta ehitab üles edukat muusikukarjääri.