Merilin Mälk (20) on meediapildis olnud vaid mõned aastad, kuid selle aja jooksul teinud muusikamaailmas suuri tegusid ja vallutanud raadioedetabeleid. Kolmapäeval andis lauljatar välja uue loo «Edasi-tagasi». Vestlesime Meriliniga loo sünni, muusikamaastikul läbi löömise ja kuulsuse varjukülgede teemal.

Merilin Mälk on noor lauljatar, kes saavutas 2018. aastal «Eesti otsib superstaari» saates kolmanda koha. Merilin on ehtne saare neiu, kes on sündinud ja kasvanud Saaremaal. Muusika on toonud ta aga pealinna, kus neiu ehitab üles edukat muusikukarjääri.

Milline sa lapsena olid? Kas sama särav ja energiline, nagu sind Eesti inimesed teavad?

Lapsena ma olin pigem selline oma mullis. Ma olen seda oma õe pealt ka näinud. Kui keegi ütles mulle midagi halvasti, ma kuulasin selle ära, aga ma olin siiski omas maailmas.

«Ma tunnen ka, et vaikselt hakkab tekkima seda naiselikkust ja ma loodangi, et see on äratuntav ja seda on näha.» - Merilin Mälk

Ma olin selline leiutaja, ma tegin imelikke asju. Mu ema räägib, et ma ei osanud üksi mängida väga, aga samas ma pidin seda päris palju tegema maal vanaema juures - ma olen ikka maalaps ja nüüd täiesti ära linnastanud. Kui saaremaal käin või üldse maal, olen ikka täis maakas tagasi - meeldib olla paljajalu murul ja käia iga päev samade riietega ringi.

Ma arvan, et see armas ja muhe olen lihtsalt mina. Ma tunnen ka, et vaikselt hakkab tekkima seda naiselikkust ja ma loodangi, et see on äratuntav ja seda on näha. Ma olen pisike ja humble, sest igaühel võiks ju olla ka neid vahvaid külgi.

Merilin Mälk FOTO: Remo Tõnismäe/Postimees

Kust said alguse su esimesed sammud muusikamaailmas?

Muusikaõpetaja kogu aeg kutsus mind koori. «Kuule, ma tean, et see pole minu teema. Ma olen soolo, ma tahan soolot». Ma teadsin juba väiksena, et ma ei taha olla seal massi sees, vaid seal kuskil ees. Ütlesingi, et mul ei ole vaja, ma laulan niikuinii Rihannat duši all. Laulmine tuli hilja mu ellu. Ma ootasin, kuniks mind märgati kui sooloartisti ja see võttis päris kaua aega. Kodus ma küll kogu aeg laulsin ja ma imestasingi, et keegi ei märganud seda.

Esimest korda lavale astumine oli hästi maagiline õhtu. Meil oli mingisugune pidu maal, külainimesed olid koos ja seal mängis bänd. Siis kui nad ära väsisid, siis mulle öeldi, et «davai, mine laula, vaba mikker». Ma olen nagu kogu aeg pea ees läinud ja teinud. Kõik need külainimesed olid positiivselt üllatunud, nutsid ja kallistasid. See oli nii maagiline õhtu mu jaoks - ma nägin esimest korda ka langevat tähte.

Merilin Mälk FOTO: Remo Tõnismäe/Postimees

Peale superstaarisaadet jäid muusikamaastikule vaid mõned üksikud. Milline oli sinu kogemus ja kuidas sa said aru, et just see on see, mida sa ka tulevikus teha soovid?

Kui ma teatsingi, et laulda mulle meeldib ja kõik see melu sobiks mulle. Hakkasin vaikselt tegema ja natukene rahagi teenima Saaremaal. Nägin seda superstaari kuulutust ja mõtlesin, et mis vahet seal on, ma lihtsalt lähen. Ma olin nii noor, 16 kui ma registreerisin ja 17 kui see saade hakkas pihta.

Ma ei teadnud absoluutselt kes ma olen. Ma mäletan neid intervjuusid, kus küsiti, et «mis sa tunned?». Mõtlesin, et mis küsimus see on, et ma ei osanud laialt mõelda ja ütlesingi «hästi». Sellest aga ei piisanud ja see tõmbas mind nii lukku iga kord. Ma ei olnud veel endas kindel, aga ma olin kindel selles, et ma soovin minna lavale.

«Ma teadsin juba väiksena, et ma ei taha olla seal massi sees, vaid seal kuskil ees.» - Merilin Mälk.

Superstaarisaade oli mõnu hüppelaud meile kõigile, kuid järsku sai see kõik otsa ja pidin ise hakkama saama. Keegi otseselt nagu ei võtnud mind kohe enda hoolde ja siis ma iseseisvalt ajasin neid asju. See kestis aasta aega, kuniks ma leidsin õiged inimesed ja tiimi ning saime jalada alla.

Kuulsus ei tulnud kiiresti. See kõik on tulnud läbi pingutuste, töö, vaeva ja aja investeerimise. Superstaarisaade avas aga ukse muusikamaailma ja andis vajalikud tutvused.

Nii paljud on küsinud, et kuidas lavanärvist lahti saada ja kas ma ikka peaksin superstaarisaatesse minema. Mina ei ole see, kes hakkab sind tagant utsitama, vaid sa utsitad end ise ja nii ongi. Kui sa ise ei tee seda, siis sa ei jõua kuskile. Peab teadma, kuhu sa pürgid.

Merilin Mälk FOTO: Remo Tõnismäe/Postimees

Kuidas sa tuled toime selle meluga, mis kuulsuse ja pildis olemisega kaasas käib?

Sulle peab see veits meeldima. Ma ei teeks seda, kui mulle need asjad ei meeldiks. Mul on seda nii veider tunnistada, aga nii on. Koroonapidu ei olnud kõige parem kajastus ja lahkuminek muidugi ka. Ikka kuuled tänavalt mingeid jutte, mida kumbki tegi, kuid ma ilmselgelt neid teemasid ei ava. Alles hiljuti hakkasin ma tundma, et okei Merilin, sa ei saa päris kõike ka postitada, et nüüd sa pead päriselt jälgima, mida sa teed, kus astud ja kus istud. Varem seda ei olnud.

Sa oled nüüd mõnda aega elanud Tallinnas. Kas mõlgutad juba mõtteid ka tagasi Saaremaale kolimise üle?

Elama kindlasti mitte, aga ma arvan, et praegu on selline noorus, et tahaks täiel rinnal nautida seda kiiret elu, pidusid ja kõike muud. Ma arvan, et Tallinn suudab seda kõike ka mulle pakkuda.

Kindlasti kunagi tahaks ka natuke eemale minna, kuid mind ei tõmba üldse välismaale. Elama kindlasti mitte, reisida ma võin, aga ma ei mõtle kunagi sellele, et ma tahaks kangesti Eestist ära minna. Reisida võib-olla siis sügisel, sest sügis Eestis - no see on reaalne teema. Sügis on mu jaoks alati raske olnud, sest tekib selline ebavajalik masendus.

Kui palju lähevad sulle korda teiste arvamused?

Oleneb kes neid ütleb. Kui mõni lähedane, siis paneb küll mõtlema. Kõik need artiklid, hate-kommentaarid - nagu ma tõesti imestan, et I own it (ma tulen sellega toime - toim). Ma ei võta seda üldse enda külge ja mul on selle üle siiralt hea meel. Muusika ongi see, mis ma teha tahan ja ma tean, et see kaasnebki sellega. Sellessuhtes olen ma tõesti tugev.

Kas su ümber on neid inimesi, kes sulle raskel ajal toeks on ja kelle õlal nutta saab?

Õnneks on, ja mitte vähe. Vahepeal oli küll selline tunne, et mitte kedagi ei saa usaldada. Ma alati ütlen, et aeg-ajalt ongi nii, et ei saagi kedagi usaldada ja vahel isegi mitte iseennast. See raske aeg siin vahepeal - ei osanudki vahepeal kuidagi kellegagi rääkida, aga eks ikka ema ja ammused sõbrannad.

«Ma alati ütlen, et aeg-ajalt ongi nii, et ei saagi kedagi usaldada ja vahel isegi mitte iseennast.» - Merilin Mälk.

Vahel mõtlen, et ebareaalne, kõik on lihtsalt nuga püsti su seljataga just sellel hetkel, kui sa ei näe ja siis torkavad. Ma ise arvan seda, et täiskasvanulik oleks see, et isegi kui keegi minuga nõnda käitub, siis ma ei tee seda vastu. Kõnnin rahulikult eemale ja katsun olla see targem selles olukorras.

Teema, millest ei saa ei üle ega ümber. Kuis mõjutas sinu tegemisi koroonaaeg muusiku ja õpilasena?

Koroona sai alguse siis, kui ma tegelesin oma gümnaasiumi lõpueksamitega. Ma pole gümnaasiumis praktiliselt isegi käinud, sest ma käisin hästi palju Saaremaa ja Tallinna vahet. Muusika tõttu oli mul kaugõpe ja paratamatult ei jõudnud kooliasjadega alati kaasas käia. Ma pole siiamaani vaadanud oma lõpueksamite tulemusi, sest ma tean, et seal ei ole mingit tulemust.

Koroona tõmbas ilmselt ka sellele vee peale, et ma saaksin korrata asju ja et mu kõrval oleks õpetaja, kes mulle olemas oleks. See Messengeri vahendusel vestlemine tekitas nii palju erroreid (arusaamatusi - toim). Jällegist suur pauk.

Ma olin täiesti üksi, sest ma tulin just Saaremaalt ära. Läksin esinema Rakverre ja ma arvan, et see oli tõesti viimane buss, mis tuli Tallinna. Siin olles ei saanud aga enam Saaremaale naasta. Ma jäin täiesti üksi ja poiss-sõber jäi ka USA-sse kinni.

«Kindel on see, et ma tahan midagi luua oma kätega, sest mulle meeldib käsitöö.» - Merilin Mälk.

Kool sai läbi, siis kõik justkui ootasid ka minult nii palju, et «tegutse-tegutse!». Ma tundsingi, et ma ei tea veel, mis ma teen ja ma olengi otsustanud keskenduda hetkel muusikakarjäärile, sest ma tunnen, et see on mulle. Edasi õppima tahan ma minna vaid siis, kui mul tekib mingi idee, kuid muidu olen ma pigem koolituste ja kursuste usku.

Kindel on see, et ma tahan midagi luua oma kätega, sest mulle meeldib käsitöö. Põhikoolis tegin riidekollektsioone ja gümnaasiumis otsustasin valida ka käsitöösuuna.

Merilin Mälk FOTO: Remo Tõnismäe/Postimees

Mida sümboliseerib sinu jaoks su vastvalminud lugu ja mis on selle sõnum?

Eelmine aasta olid mu ümber nii valed inimesed, ma olin vales keskkonnas ja vales kohas - ühesõnaga, täiesti augus. Ma langesin masendusse ja motivatsiooni ei olnud. Istusin iga päev seal diivani peal, kui üles ärkasin ja mõtlesin, et millal ma saan uuesti magama minna, sest see tundus kõige põnevam osa päevast. Siis ma sain aru, et see ei ole okei ja nõnda edasi minna ei saa.

«Ma hakkasin rohkem tegema muusikat ja mu ellu hakkasid tulema inimesed, kelle abiga hakkas asi kuidagi jooksma. Saingi aru, et mul on vaja ruumi, et unistada.» - Merilin Mälk.

Inimesed mu ümber suunasid mind kuidagi nii valesti ja siis lõpuks käis mul ära mingi klõps. Ma hakkasin rohkem tegema muusikat ja mu ellu hakkasid tulema inimesed, kelle abiga hakkas asi kuidagi jooksma.

Peale loo valmimist sain ma alles aru, mida ma päriselt selle looga öelda tahan. Tundsin, justkui inimesed mu elus sõid mu unistusi ja ei aidanud mind neile lähemale. See lõi mind väga rivist välja ja ajad oli sellised, et ma ei saanud end ka muusikaliselt väljendada. Saingi aru, et mul on vaja ruumi, et unistada. Mul on nii palju lugusid sahtlis ja ma ei suuda seda aega ära oodata, mil ma seda kõike jagada saan.