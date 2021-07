Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tegelikult on neiu pärit hoopis Tartust ning käinud seal ka algklassides. 10-aastaselt kolis ta pealinna ning õpib praegu Tallinna kunstigümnaasiumis. Pärnuga seovad teda ainult suvised tööotsad – lauljana sai ta juuni keskel esineda Pärnu jõel toimunud «paadipeol».

17-aastane Beatrice meenutab, et on muusika vastu huvi tundnud terve elu. «Kui ma veel Tartus elasin, tegin õhtuti vanematele igasugu sõusid. Võtsin empsi kontskingad, võtsin telekapuldi kätte, mõtlesin tantsukavad ja panin telekast mingi muusikavideo peale. Vahetasin esinemise ajal isegi riideid. Mu lemmik oli Getter Jaani,» räägib Beatrice ja pakub, et oli siis umbes kuuene.