Tartu disainipood mõtleb palava ilmaga ka neljajalgsetele sõpradele

Tartu kesklinnas paiknev Disainimaja asetas poe ette joogianõu värske veega, pakkudes sellega palavatel ilmadel koertele pisut kosutust.

«Google translate ütles, et see kauss on mõeldud kodujuustu jaoks. Koerad õnneks translate' i ei kasuta, nii et nende rõõmuks on seal värske joogivesi!» teatab pood naljatledes Facebookis.

Lisades, et ka kahejalgsed saavad vajadusel poes oma veepudelit täita.

Disainimaja omanik Hedviga Vei sõnas Elu24-le, et olles ise koeraomanik, teab ta omast kogemusest, kui tore see on, kui selliseid võimalusi jalutusteele satub.