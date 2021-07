PILDID ⟩ Vaata, kuidas reedel Laitse rallipargis kummi vilistati!

Laitse rallipargis reedel alanud ja täna jätkuv «Jump for Drift» on Eesti ja Läti drifti meistrivõistluste ja semipro klassi esimene etapp ning street klassi teine etapp.

Esimesel võistluspäeval toimus street kvalifikatsioon ja võistlus. Laupäevane ajakava on palju tihedam. 11.30 algab street võistlus 16 parima vahel, kell 13.30 on semipro kvalifikatsioon ja sellele järgneb ka võistlus. Kell viis on rajal juba pro kvalifikatsioon ning pro võistlus toimub pool seitse õhtul.