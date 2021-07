Pärnu külje alt pärit 19-aastane Laura-Ly Uussaar vallutab järgmisel nädalavahetusel Tallinna laululava. DJ Cityflashi hõlma all tuntuks saanud lauljatar sepitseb kannapööret, mis viiks ta komeedina välismaa muusikataevasse (loe: Grammydele). Tegime tulevase maailmastaariga lähemalt tutvust.



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

Kohtusime ühel kuumal laupäeva hommikul Are kaupluse vastas parklas, minul kaasas fotograaf, temal autojuht-asjaajaja-peika. Olime varem rääkinud, et sõidame kuhugi rabajärve äärde pildistama, aga see plaan jäi katki, kuna Laura-Ly oli just värske tätoka teinud ega tohtinud seepärast vette minna. Kuigi selle ilmaga oleks tahtnud küll.

Kui keegi ei tea (mina ei teadnud), siis Are on alevik Pärnu külje all, umbes nagu Keila Tallinnale (nii selgitas asja fotograaf Karl). Just sealt on maailmavallutusplaanidega lauljatar pärit. Harilikust talumajapidamisest, kus tööd jagub ka kõige kuumemal suvepäeval. Seal tegime pildid, mis seda artiklit ilmestavad.

Are lauljatar Laura-Ly Uussaar. FOTO: Karl-Erik Idasaar

Igapäevaselt töötab Laura-Ly, perele ja sõpradele lihtsalt Laura, restoranis. Gümnaasiumi lõpetas ta kuldmedaliga, nii et kasutab oma tarkust päevatöö kõrvalt ära koolilastele eratunde andes. Neiul on vedanud – pea lõikab nii matas kui humanitaarainetes.

Kuigi keskkooli lõpust on aasta möödas, pole Laura ülikooli läinud. «Kõige rohkem tahtsin muusikasse, aga mind ei tõmba päevaõpe, sest mul ei ole aega käia viis päeva nädalas koolis,» selgitab ta. Tüdruk elab vanematest eraldi ja peab tööl käima, et saaks seda lubada. Restoranitöö kõrvalt on soiku jäänud isegi suured unistused muusikas.

«Isegi nibusid ei olnud näha, need olid alati kaetud. Heal juhul oli kannikat näha.»