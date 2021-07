GALERII ⟩ SUME Festivali teine päev: Ewert and The Two Dragons meelitas kõik külastajad lava ette!

Laupäeval astuvad pealaval üles Gram-Of-Fun, Liis Lemsalu, Ewert and The Two Dragons ja NOËP. Ehkki rahvast on võrreldes esimese päevaga sama palju, tantsiti juba esimese artisti Gram-Of-Funi ajal rohkem kui reedel ning meeleolu oli laes. Vaata Elu24 galeriist, kuidas möödub festivali teine päev!