PILDID JA VIDEO ⟩ Katrin Lusti reportaaž: Setomaal süüdati jaanilõke, pidu on täies hoos!

Setomaal tehakse jaanituld vana kalandri järgi ning ehkki tegelikult on Setode jaanipäev muidu 6. juulil, on üritus nihkunud nädalavahetusse, et kõik saaksid peost osa võtta. Treski külas toimuvalt jaanipeolt jagab muljeid Elu24 peatoimetaja Katrin Lust.

Jaanipeole on kutsutud rahvast tantsitama ansambel Elumees ja uus kuum bänd Viies Dimensioon. Otseloomulik ei puudu ka DJ, kelleks on Margus Roots. Rahvast ohjab õhtujuht Kuldar Pajula. Kohapeal pakutakse toitlustust ning kaugematel tulijatel on ka telkimisvõimalus.

FOTO: Elu24

Seto jaanitulel keegi januseks ei jää! FOTO: Elu24

«Treskisse on kohale tulnud hästi palju inimesi ning tundub, et neid tuleb ainda juurde, üritus on väga populaarne,» jagab kohapealt muljeid Katrin Lust.

Seto jaanituli. FOTO: Elu24

Rahvas Seto jaanitulel. FOTO: Elu24

Nagu ikka, on rahvast Eestimaa kagunurka kokku tulnud igalt poolt. Nii ka Arvo, kes tuli Seto jaanituld nautima Tallinnast. «Seto jaanitulel tuleb kord elus ära käia,» räägib Arvo, kes peole Tallinnast sõpradega kohale sõitis.

Tallinnast peole tulnud Arvo. FOTO: Elu24

Ürituse korraldaja Kalle Päkk kutsus Elu24 lahkelt peole. Kalle teeb Seto Jaanitule üritust praktiliselt oma koduhoovis. Algselt korraldas pidu Kalle varalahkunud isa sugulastele ja sõpradele, aga siis kasvas peost välja midagi suuremat. Möödunud aastal külastas pidu 3000 inimest. «Palju täna tuleb, ma ei tea, aga rahvale see Seto Jaanipäev on oluline,» ütleb Kalle.

Vaata videost, milline on jaanimelu Setomaal:

Kell kümme õhtul süüdati ka jaanituli. «Tunne on selline, nagu oleks aasta täis saanud eriti kiiresti, sest uskumatu on pidada teist jaanipäeva. Kaks tükki aastas on iseenesest väga tore ja kohe täitsa jaanipäeva tunne on,» jagab muljeid Katrin Lust.