USA popstaar Britney Spears (39) on elanud aastaid isa Jamie Spearsi eestkoste all. Hiljuti avaldas laulja, et eestkoste all olemine on teda traumeerinud ja ta on hoidunud pikalt avalikult sel teemal rääkimisest, kartes, et teda ei usuta. Nüüd on oma sõna sekka öelnud ka Spearsi ema, Lynne.