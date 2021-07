PILDID ⟩ Jälle paparatsodele vahele jäänud Jennifer Lopez ja Ben Affleck räägivad juba pulmadest

Jennifer Lopez ja Ben Affleck nautisid nädalavahetusel aega New Yorgi mereäärses kuurordis The Hamptons. Ümbruskonda jalutama läinud paar jäi taaskord vahele ka paparatsodele.

Allikas tunnistas OK! ajakirjale, et Affleck ei lase seekord Lopezit käest ja ta ei taha naist uuesti kaotada, vahendab The Sun. «See uus suhe on teoreetiliselt ainult mõne nädalane, kuid tegelikult jätkavad nad sealt, kus nad pooleli jätsid,» sõnas allikas.