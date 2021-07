ÕPETLIK VIDEO ⟩ Sõiduõpetaja Tõnis näitab, kuidas ükski sõiduõpetaja kunagi käituda ei tohiks

Võrus ja Tartus sõiduõppijatele sõidupraktikat pakkuv Tõnis jagab sotsiaalmeedias videot sellest, mida sõiduõpetajad tunnis kindlasti teha ei tohiks - õppija isiklikku ruumi tungida ning füüsilist kontkti initsieerida. Tegu on olukorddega, kus õpilane tunneb end ebamugavalt.

«Kui sa leiad end sellises olukorras olevat, siis ole hea ja anna sellest kohe õpetajale märku, et see ei ole okei. Kui sellest on vähe, siis pöördu autokooli juhtkonna poole, vaheta õpetajat või vaheta kasvõi autokooli,» räägib Tõnis ja toob näiteid õpetjapoolsest ahistmisest: jalale patsutamine, käe katsumine käiku vahetades ning õpilase isiklikku ruumi tungimine. Muretseda ei tasu, sest Tõnis ei mängi ebameeldivaid olukordi läbi õpilase, vaid enda kalli abikaasa peal.