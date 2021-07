PULMAKELLAD? ⟩ Silvia Ilves soetas pruutkleidi: see istus kui valatult mulle selga!

«Huvitav leid! Pruutkleit 45 euro eest! No ma lihtsalt ei saanud seda omapärast pika slepiga kleiti proovimata ning ostmata jätta. See istus kui valatult mulle selga,» kirjutas Silvia.

Kuigi kleit on kapis pulmi ootamas, tunnistas naine, et nii kergemeelselt ta enam altari ette ei kipu.

Kuna Silvial ja tema elukaaslasel Marcelil veel pulmaplaani ei ole, on naine nõus lahkelt kleidi edasi müüma. «Kui Sul, naine, on pulmad tulekul ning tahad pakkuda nostalgilist pruutkleidi ilu, siis võid tulla seda väga hästi hoitud kleiti proovima ning sama hinna eest annan selle ära. Sobib kõikidele nr 36-38 suurust kandvatele neidudele, kes ei tunne hirmu juba kantud pruutkleidi ees. Seni seisab ta mul kodus kenasti kleitide kollektsioonis,» kirjutas ta Instagramis.

Elu24-le sõnas Silvia, et läks vintage Humanasse, et nahast käekotti osta, ent leidis koti asemel hoopis selle kauni pulmakleidi.

Kas keegi soetataud kleidi vastu juba huvi on tundud, ei ole ta jõudnud veel vaadata, ent tunnistas, et tegelikult oleks tal natuke kurb seda kleiti edasi müüa.