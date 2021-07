Kolme isaga üles kasvnud naine ei saanud lapsena arugi, et tema pere kuidagi teistsugune oleks

Olukord meenutab veidi 1990ndate menusarja «Lastega kodus» («Full House»). Nimelt kasvas Raquel Soyka üles nii, et elas koos oma ema ja isaga. Aga see polnud kõik! Lisaks vanematele elasid koos temaga ka Raqueli ema tollane abikaasa ja ema eksabikaasa.

Sellises huvitavas peremudelis elasid nad koos aastaid ning Raquel ei saanud arugi, et tema pere on teistsugune. «Ma hakkasin käima sõpradel külas ja mitmete sõprade emad olid uuesti abiellunud. Küsisin siis sõpradelt, et kus on ema eelmine abikaasa? Kas ta on tööl? Miks teda siin ei ole?» meenutab Raquel. Seda sõpradelt küsides olid nad väga segaduses. «Miks ema eksabikaasa koos meiega peaks elama?» küsisid Raqueli sõbrad vastu.