Värske leping: vormelistaari Lewis Hamiltoni palganumber tõuseb ulmelistesse kõrgustesse

Nüüd, kus üldine majanduslik olukord näib taas paranevat, on Hõbenooltel piisavalt raha, et Hamiltonile vägev pakkumine teha. BBC F1 ajakirjanik Andrew Benson teadis rääkida, et briti vormelitähe palk uues lepingus on umbes 46 miljonit eurot aastas, mis teeb 3,83 miljonit eurot kuus ehk 124 000 eurot iga päev. Piltlikult öeldes potsatab iga tund mehe kontole pisut üle 5000 euro.