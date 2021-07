Eesti parim juunior alustab esmaspäeval Wimbledoni turniiri

Lajali avaringi vastane on Prantususmaad esindav maailma juunioride 45. reket Mehdi Sadaoui. Eestlane on temaga varem ühe korra kohtunud. Üle kahe aasta tagasi mängisid nad ITF-i juunioride turniiril Tallinnas ja siis jäi Lajal alla 3:6, 3:6. Tookordne matš peeti liivaväljakul, nüüd on väljakukatteks muru. Lajali ja Sadaoui mäng algab Eesti aja järgi kell 13 Wimbledoni areeni 11. väljakul. Tegemist on päeva esimese mänguga sellel platsil.