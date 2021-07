Kim Kardashian jagas nädalavahetusel jäädvustusi Vatikanist. Pühades kohtades poseerinud naisel oli seljas pitsist läbikumav kleit, mis pani fänne spekuleerima, et ega see Vatikani riietumisetiketti ei riku. Teadagi on Vatikan katoliku kiriku püha linn, kus kaetakse pühakotta sisenedes keha.