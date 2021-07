Räppar Aropi kallim avameelselt lapseootusest: mu mentaliteet oli see, et ma ei taha lapsi

Jaanika Vink tõdes, et sellist plaani tal noorena polnud, et temast võiks kord ema saada. «Ütlen ausalt ära, et väiksest peale oli mu mentaliteet see, et ma ei taha lapsi ega abielluda jne,» kirjutas naine.

Jaanika sõnul tuli see tõenäoliselt sellest, et tal ei olnud kunagi ühtegi eeskuju ja suhted, mida ta kõrvalt nägi, olid väga mürgised. «Alati mõtlesin, et miks nad veel lapsi ka saavad,» tõdes ta.

«Minu jaoks oli alati mõte, et laps on väga suur vastutus, mitte «tuti-pluti» ja sul peab olema väga hea suhe oma kaaslasega juba enne lapse saamist ja kui suhe katki läheb, siis ei kisuta sinna last,» jutustas Jaanika. Naise sõnul pole ta kunagi aru saanud ka sellest, kui öeldakse, et koos ollakse lapse pärast.

«See on kõige haigem asi maailmas, kui suhe ei toimi ja teil on laps. Peab just kiiremini lahku minema!» kirjutas ta. Jaanika on veendunud, et laps on õnnelik vaid siis, kui ka tema vanemad on õnnelikud. «Ma ei ole unistanud emaks saamisest, sest kartsin, et teen palju vigu, kuid ma olen endas väga kindel ja veel rohkem Ukus, sest me oleme väga palju õppinud oma vanematelt ja elust enesest,» jätkas Jaanika.