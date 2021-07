SUVINE VIDEO ⟩ Vaido Neigaus üllatas kakskeelse singliga «Aeg elada»

Lugu räägib sellest, kuidas üle pika aja saab taas elu nautida. «Lugu on salvestatud Soomes ning on suvise soundiga (kõlaga – toim) ja see idee teha selline lugu tuli just ka sellepärast, et soome ja eesti keel on väga sarnased ning kuna Soome on nii lähedal, siis on see just tore, kui saab kaks rahvust ühendada,» jätkas Vaido.