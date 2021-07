ELU25 ⟩ Jürgen Rooste: P nagu politseiriik. Kas peame karistama kõiki?

Meil on mingi hulk tüüpe, kes pole aru saanud, et vägivald lähedase või võõra vastu on Eesti Vabariigis igal kujul – nii avalikus kui koduses ruumis – keelatud. Neid inimesi, kes seda ei usu, peab ju olema vähemus, s.t politsei peab olema suuteline nendega kõik võimalikud juhtumid karmilt ja konkreetselt lahendama: vägivallakuritegusid ei peaks ka prokuratuur lihtsalt “avaliku korra rikkumisena” nägema, nood on ikka erijuhtumid, päriskuriteod. Vägivald pole Eestis teretulnud üheski vormis! See peab olema eesmärk.

Karistada mõne lolli pärast kogu rahvast – baaripidajaid, kontserdikorraldajaid, bände, luuletajaid, normaalseid joodikuid ja kanepisõpru, kes lõhkuma ei hakka – kõlab uskumatu lollusena.

Aga karistada mõne lolli pärast kogu rahvast – baaripidajaid, kontserdikorraldajaid, bände, luuletajaid, normaalseid joodikuid ja kanepisõpru, kes lõhkuma ei hakka – kõlab uskumatu lollusena.

Alles me saime vabaks oma urkaist-peidikuist, alles tekkis inimestel lootus tööle ja tulule ja väiksele, lohutavale meelelahutusele – jah, me teame, et see on ikka veel lihtsa inimese jaoks suhteliselt kõige odavam ja lõõgastavam olu linnamelus, ränga töö ja rabamise vahele...

Miks me laseme möllata väikekodanlikul kontrollimaanial – ma justnagu kuulsin, et meil pidavat olema liberaalide valitsus? Kui säärased juhtumid jäävad kehtima, korduvad, levivad, siis võib kindel olla, et sääraste liberaalide valitsust enam ei tule! Sotsid vajusid oma praegusse lohku tänu Ossinovski läbimõtlemata ning avalikult korralikult sissesöötmata alkovastasele kampaaniale (mitte, et seda vaja polnuks, mitte, et meil alkoholismiga probleeme poleks), Nõukogude Liit varises karske seaduse tõttu – tõsi, mõnigi nägigi seda riiki vast esimest korda kaine peaga.

Miks me laseme möllata väikekodanlikul kontrollimaanial – ma justnagu kuulsin, et meil pidavat olema liberaalide valitsus?

See on väga oluline, see tuuletõmme, see värske õhk, see elu- ja melufiiling, see vabadus ja rokenroll, mis vastanduvad NLiidu möödanikule. See elu, kus südaööl algavad parimad laivid ning sõpradega saab tervitada ka päikesetõusu!