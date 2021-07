KLÕPS ⟩ Lauljanna Helen Randmets kostitab palavate bikiinifotodega Horvaatiast

Juunis avaldas Helen Randmets mõnusa suveloo « Sädemed », mille video filmiti Vääna-Jõesuus. Videovõtetelt on lauljannal hulgaliselt kauneid jäädvustusi, millest mitmed on leidnud tee ka sotsiaalmeediasse. Eile maandus Helen aga Horvaatias , kus on mõnus päikeseline ilm nagu Eestiski.

«Video filmimise päeval käisin ka ise merevees, kuid vesi oli külm ja ujuda ma ei saanud. Minu jaoks ujumine tähendab seda, et olen vähemalt kakskümmend minutit vees aktiivselt liigutamas. Ma pole supleja... olen pigem ujuja. Olen sellest vahest sõbrannadega suhtlemisel aru saanud, et ujumise definitsioon on erinev. Mõni ütleb, et käib ujumas, kuid tegelikult viskab end vette, teeb kaks tõmmet ja juba on taas väljas,» rääkis Helen Elmarile.