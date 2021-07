Henrik Normanni juubelituuri «Nuta või naera» Aruküla etendust reklaamiti Facebookis kui tasuta üritust. Kas see on kingitus rahvale või lihtsalt näpuviga?

Komöödiateater ja Aruküla kultuuriselts on loonud populaarsele suhtlusplatvormile ürituse Henrik Normanni juubelituuri reklaamiks, kuid piletihinna kohal on kirjas, et see on tasuta üritus.