VIDEO ⟩ Kas näed sarnasust? Internetirahvas leidis näitleja Jennifer Anistononi teisiku!

Lisa on Tiktokis väga aktiivne postitaja. Tänu sellele on inimesed üle maailma märganud, et tegu on Jennifer Anistonile väga sarnase isikuga. Kohati tundub nagu tegu oleks Anistoni endaga.

Lisale on sarnasust näitlejannaga niivõrd palju nina alla hõõrutud, et naine on lausa oma Tiktoki lehele kirjutanud, et ta ei ole Jennifer Aniston.

Tal on Tiktokis hetkel veidi alla 200 000 jälgija. Enamasti postitab ta oma lehele videoid, kus teeb nalja.