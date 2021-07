«Vastab tõele, et maakohus seda hagi praegu ei rahuldanud,» kinnitab Kivisaare advokaat Robert Sarv. Ta lisab, et otsus kuulub edasikaebamisele. «Kui kohus ikkagi kellegi nimest mingi roppsõna moodustise tegemist inimese au teotavaks ei pea, siis on nagu raske kohtuotsuse kohta midagi muud öelda, kui et see väärib edasikaebamist.»