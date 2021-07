Fännid segaduses: Soome popstaar Isac Elliot kaob mitmeks kuuks areenilt

«Homme lähen ma kaitseväkke. Pean riiki teenima või midagi sellist. Näeme natukese aja pärast,» teatas Isac eile Instagramis, kus tal on üle 400 000 jälgija.

Muusiku kaasmaalased selgitasid, et kaitseväkke ei pea end kirja panema, vaid see on Soomes kohustuslik. «Kui kaitseväkke ei lähe, siis pead vangi minema,» rääkis üks neist.