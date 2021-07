ARMAS KLÕPS ⟩ Lauri Pedaja kallim Gethel: see pisipreili saab krutskeid täis marakratt olema!

Ta tõdes, et ega ta eriti iseloomujoonte pärimisse ei usu, kuid siinkohal on üks «aga». «Minu ja Lauriga koos kasvades ei saa muud oodata, kui et see pisipreili saab krutskeid täis marakratt olema. Seejuures aga loodan, et oskame talle edasi anda julgust, enesekindlust, teotahet, loovust, austust, sõbralikkust, mõistmist, hoolivust, töökust, huumorimeelt, sallivust ja oskusust enda eest seista ning end väärtustada,» sõnas Gethel.